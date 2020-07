Coronavirus

Des résultats prometteurs pour un vaccin américain

La biotech Moderna se félicite que, pour «la première fois», un vaccin contre le Covid-19 «démontre sa capacité à produire un contrôle viral rapide».

Le vaccin développé par la biotech américaine Moderna en partenariat avec les Instituts nationaux de santé (NIH) a déclenché une réponse immunitaire «robuste» et empêché la réplication du virus dans les poumons et les nez des singes, selon des résultats publiés mardi.

Sept des huit singes vaccinés dans cette étude, puis exposés délibérément au coronavirus quatre semaines plus tard, n’avaient plus de virus en réplication détectable dans les poumons deux jours plus tard, et aucun des huit n’avait de virus dans le nez, selon les résultats publiés par la revue médicale «New England Journal of Medicine».