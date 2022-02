Canton de Neuchâtel : Des résultats rassurants liés à la pollution aux dioxines

Après des analyses menées dans le canton, les autorités neuchâteloises estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire. Mais la production privée de certains aliments doit encore être étudiée à Milvignes et La Chaux-de-Fonds.

L’an dernier, le Canton de Vaud avait recommandé de ne plus consommer ni œufs ni courges produits sur les zones critiques de la région lausannoise.

Après la découverte d’une pollution aux dioxines et aux furanes dans la région lausannoise, le Canton a mandaté fin 2021 un bureau d’ingénieur spécialisé pour établir un point de situation. Afin de cibler au mieux les sites de prélèvement, le focus a été mis sur les deux usines d’incinération des ordures ménagères de Milvignes et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que sur la cimenterie de Cornaux.

Compte tenu du risque encouru par les enfants quant à l’ingestion de terre pouvant contenir des dioxines ou furanes, la priorité a été mise sur les places de jeux, les jardins familiaux, les structures d’accueil de la petite enfance et les places de pique-nique, indique le Canton mercredi dans un communiqué.

Faible atteinte sur les sols

«De manière générale, il n'y a aucun risque d'utilisation des sols en lien avec la pollution par des dioxines et des furanes. Des mesures renforcées ne sont donc pas nécessaires. La présence de dioxines et furanes est très limitée et se trouve à proximité de l'émetteur dans les deux cas», a conclu l’expertise.