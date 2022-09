Santé : Résultats réjouissants pour la lutte contre le cancer du sein

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, en Suisse et dans le monde. Dans certains cas, la maladie provoque la formation de tumeurs secondaires dans d’autres organes, qu’on appelle les métastases. Alors que les cas augmentent, l’absence de modèles expérimentaux représentatifs lors d’atteinte au cerveau, constitue un obstacle majeur pour la recherche dans le domaine de l’oncologie clinique. Des chercheurs des universités de Fribourg, Berne, Lausanne, Bordeaux (F), et du CHUV, entre autres, ont récemment publié une étude qui propose de nouvelles approches thérapeutiques.