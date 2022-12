Suisse: Des retraités divorcent pour toucher une rente plus élevée

Héritage, veuvage: un choix qui peut avoir des conséquences

L’avocat fribourgeois Pierre Mauron indique aussi à la RTS que le divorce peut avoir des conséquences pour le couple en question en cas de décès d’un des conjoints. «Il faut que les personnes en question n’aient qu’une rente AVS, donc pas de rente de caisse de pension ou LPP, et qu’ils n’aient pas non plus de fortune, car en cas de divorce les conjoints ne sont plus héritiers l’un de l’autre et ça peut avoir des conséquences», affirme-t-il. Si les deux époux touchent une rente AVS entière, il y a en revanche peu de risque qu’en cas de décès le veuf ou la veuve soit pénalisé et ne perçoive pas sa rente de veuvage, estime le spécialiste.