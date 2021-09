Coronavirus : Des retraités vaccinés meurent dans des EMS

Des flambées de coronavirus ont été signalés dans des maisons de retraite, bien que les personnes touchées aient été vaccinées deux fois. Il y a déjà des morts à déplorer. Les cantons envisagent maintenant la troisième vaccination.

La maladie était sous contrôle pendant huit mois. Après que la quasi-totalité des 56 résidents de l’EMS Sankt Nikolaus dans le Haut-Valais ont été vaccinés deux fois le 27 janvier, il n'y a plus eu d'épidémie de coronavirus, écrit la «NZZ am Sonntag». Maintenant, le virus a trouvé un moyen de revenir. Début septembre, huit résidents ont contracté la maladie les uns après les autres. Aujourd'hui, quatre d'entre eux sont morts. Quatre employés, vaccinés deux fois en janvier, ont également été contaminés. Pour le directeur Stefan Fux, il est clair que la vaccination a perdu de son efficacité entre-temps. Un scénario similaire se dessine au centre de soins Embrach dans le canton de Zurich: malgré la vaccination, sept résidents ont été infectés, et deux d'entre eux sont décédés. Des clusters ont également été signalés près de Winterthur, de Zermatt, et en Argovie.