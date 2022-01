E-sport : Des retrouvailles épiques entre les stars Perkz et Caps

Anciens coéquipiers, les deux midlaners ont écrit une nouvelle page de leur légende, lors de leur premier affrontement en trois ans en LEC, le championnat européen de «League of Legends».

Ils ne s’étaient plus retrouvés face à face en compétition depuis 2018. Dès 2019, Perkz et Caps sont devenus coéquipiers chez G2 durant deux années, se partageant les postes de midlaner et d’ADC, avant que Perkz ne fasse une année en Amérique du Nord, chez Cloud9. Son retour en Europe, chez Vitality, permet de retrouver des affrontements entre probablement les deux meilleurs midlaners européens de l’histoire du LEC, le championnat européen de «League of Legends».