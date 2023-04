Dérapage en France: Des ripoux piégés par la vidéosurveillance jugés jeudi

Un contrôle de police arbitraire, violent et des vidéos accablantes qui «sauvent les deux victimes»: quatre policiers de la Compagnie de sécurisation et d’intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93) sont jugés jeudi à Bobigny pour violences, détention de cannabis, faux PV ou encore vol.

Cette affaire s’inscrit dans le vaste scandale qui touche la CSI 93, unité aux méthodes controversées visée par une quinzaine d’enquêtes depuis 2019 et deux procès à venir. Promise à la dissolution par le préfet de police de l’époque Didier Lallement, la compagnie a été finalement réorganisée et replacée sous l’autorité de la CSI de Paris. Son ancien patron a pris le commandement du service spécialisé du maintien de l’ordre circulant à moto, la BRAV-M.

A Saint-Ouen, le 30 mai 2019, un équipage de la CSI 93 interrompt une séance de sport improvisée entre jeunes et moins jeunes du quartier Emile Cordon dans le centre-ville pour effectuer des contrôles d’identité. Jonathan S. se prête aux vérifications sans animosité. Sans que le jeune homme s’en rende compte, le brigadier-chef Riahd B. avait discrètement posé un sac plastique contenant des sachets d’herbe à proximité pour «justifier» le contrôle, selon son témoignage auprès de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Contestant le procédé, Jonathan S. est saisi par les chevilles et plaqué violemment au sol avant d’être frappé au visage à coups de poing. Il sera interpellé pour outrage, rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et placé en garde à vue pendant près de 16h. Ce chauffeur poids lourd s’est vu octroyer 10 jours d’incapacité totale de travail (ITT).