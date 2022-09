Russin (GE): Des riverains «excédés» exigent l’annulation d’une course de moto 

La 66 e édition de la course de côte Verbois est prévue les 15 et 16 octobre prochain.

Le bruit, les «va-et-vient incessants» de certains qui confondent régulièrement la montée du barrage de Verbois avec un circuit de moto, les dangers qui causent leur conduite, la pollution… Tels sont les griefs égrenés dans une pétition déposée lundi et adressée au Grand Conseil. Munie de 542 paraphes, elle demande la suppression de la course de côte de Verbois, dont la 66 e édition est prévue le mois prochain à Russin (GE).

Abus pas seulement lors des courses

Lancé par des riverains «excédés», soutenu par actif-trafiC et l’Association transports et environnement, le texte dénonce tant la compétition elle-même que les nuisances causées par «des motards qui viennent s’entraîner toute l’année» sur le parcours, selon les signataires. Dans un contexte de lutte pour le climat et de crise énergétique, ils demandent que «cet événement anachronique et nuisible», organisé sur un site naturel protégé, ne soit plus autorisé.