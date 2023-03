Test: Des rixes bouillonnantes desservies par la technique

Après avoir fait monter la sauce ces derniers mois en publiant plusieurs bandes-annonces alléchantes de «Wo Long Fallen Dynasty», le studio japonais Team Ninja a livré une copie en deçà des attentes, avec des graphismes bien moins séduisants qu’espéré. Pis, l’optimisation PC souffre de nombreux problèmes techniques. Une mauvaise habitude pour les développeurs nippons. Mais si l’on arrive à passer par-dessus ces quelques errances, on se retrouve dans un jeu de rôle orienté action à mi-chemin entre «Nioh» et «Dark Souls», dans une Chine fantastique au début de notre ère.

Difficile mais pas impossible, cette quête servant à sauver la dynastie Han du chaos va mener le héros à anéantir avec ses armes blanches tous les vilains œuvrant dans les Trois Royaumes. Fondée sur une parade suivie d’un contre, la jouabilité, point fort de «Wo Long», demande un petit temps d’adaptation mais débouche sur un sentiment de puissance absolue quand on enchaîne les attaques spéciales après avoir rempli une jauge. Ce gameplay dynamique fait également oublier un level design et une direction artistique peu inspirés. Avec davantage d’huile de coude et une meilleure finition, «Wo Long Fallen Dynasty» aurait facilement pu se hisser dans les incontournables de l’année 2023.