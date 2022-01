durabilité - Des robes de mariées transformables pour les reporter

Donner une nouvelle vie

Cette collection, intitulée Second Life, comprend une cinquantaine de modèles. Chaque modèle a été pensé pour être reporté à d’autres occasions. Si le raccourcissement de la robe est la modification la plus répandue, l es t ran s formations peuvent aussi consister e n la suppression de manches ou l’ ajout de nouveaux détails comme une ceinture ou des bretelles. La mariée a une année pour faire modifier sa robe, sans frais supplémentaires.

P ou r la directrice artistique de la marque, Alessandra Rinaudo , «ce projet est innovant car il permet de donner une nouvelle vie à des robes qui sont traditionnellement portées qu’une seule fois. Voir une robe que nous avons créée avec autant d'amour et de travail faire partie de la garde-robe d'une femme pour toujours me rend plus heureuse que jamais.»

Une industrie à repenser

En proie à des difficultés, l’industrie des robes de mariées doit penser à se réinventer. Tissus biologiques, recyclage des chutes de tissus et production artisanale font partie des solutions proposées par les marques pour être plus responsables. « La mode nuptiale n’est pas vraiment connue pour sa circularité », observe Amandine Ohayon, PDG d u groupe Pronovias . « Second Life tente de rectifier cet écueil et d’améliorer les performances environnementales du secteur. C’est un enjeu vital pour l’avenir de notre industrie et le patrimoine que nous voulons transmettre » . L’enseigne espagnole s’engage à ce que ses nouvelles collections intègrent, dès maintenant, des robes pensées pour être modifiées, chaque saison.