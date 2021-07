Du tact s.v.p. : Des robots bientôt prêts pour vous habiller

Des chercheurs du MIT rendent leurs automates plus délicats au contact des humains en anticipant leurs mouvements possibles.

Les chercheurs du MIT s’efforcent d’améliorer les interactions physiques entre leurs automates et les humains. Ils ont inculqué à leurs algorithmes la variété du comportement humain pour rendre possible des contacts efficaces et sans risques. Ils ont fait la démonstration avec un robot aidant une personne à enfiler la manche d’une veste.

La difficulté est de trouver le juste milieu entre un robot trop brusque, qui pourrait occasionner des blessures, et un autre qui n’oserait pas bouger pour le même motif, expliquent les auteurs de la recherche. Au lieu de se limiter à un seul modèle par défaut, où le robot n’intègre qu’une réaction potentielle, ils ont donné à la machine une compréhension de nombreuses réactions possibles pour imiter plus fidèlement l’humain. Au fur et à mesure que le robot recueille de nouvelles données, il est censé réduire les incertitudes et affiner l’efficacité et la délicatesse de sa tâche.