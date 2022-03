Lausanne – «Des robots de cuisine facilement remplaçables»

Des peines proposées qui s’accompagnent de respectivement 180 et 120 jours-amende ferme et d’une créance compensatrice globale de 132’000 francs en faveur des trois salariés grugés qui s’en sont retournés en Inde. D’un point de vue économique, le procureur vise à ce que les cinq professionnels floués soient équitablement indemnisés. Outre de traite d’êtres humains, le couple est accusé de menace, contrainte, d’usure par métier ou encore de faux dans les titres.

Un système bien rodé

Si seuls deux des cinq ex-salariés ont déposé une plainte, le mode opératoire utilisé par le couple a systématiquement été identique. L’épouse recrutait directement ou indirectement en Inde des cuisiniers peu instruits, en leur promettant un salaire trois à quatre fois plus élevé qu’au pays. À leur arrivée en Suisse, la patronne conservait les permis «L» et les passeports de ces immigrés. Selon l’acte d’accusation, les employés signaient alors de faux contrats de travail afin d’être en règle avec le Service de l’emploi vaudois. Ils travaillaient en réalité 60 à 70 heures par semaine, selon leurs dires.

Peur des représailles

«Les prévenus utilisaient leurs employés comme des robots de cuisine facilement remplaçables», s’est exclamé le procureur au moment de son réquisitoire. Cet enrichissement illégitime aurait permis au couple de s’acheter une maison. Assurément, «cette entreprise ne connaît pas la crise», a d’ailleurs estimé Me Coralie Germond. La défenderesse de l’un des plaignants a mis en exergue «le courage (ndlr: de déposer une plainte) de victimes mortes de trouille pour elles et leurs familles». «Mon client n’a pas revu sa femme et ses enfants depuis six ans par peur de représailles s’il rentre dans son pays», a confirmé Me Shayna Häusler.