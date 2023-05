Des robots de la Poste travaillent de nuit à l’hôpital

Depuis février, l’hôpital Triemli à Zurich compte quatre nouveaux collaborateurs: des robots de La Poste. Capables de travailler pendant 10h d’affilée avant de devoir recharger leurs batteries, ils sont chargés de la distribution nocturne et transportent ainsi «des seringues, des compresses et d’autres objets d’un point A à un point B», explique La Poste dans un communiqué.

Aucunement destinés à remplacer des collaborateurs, ces robots, qui pèsent une centaine de kilos, sont avant tout pensés pour «alléger la charge de travail du personnel de l’hôpital», reprend le géant jaune. En effet, les humains «n’ont plus besoin de faire des allers-retours entre l’entrepôt et les 34 étages de l’hôpital pour chercher les objets dont ils ont besoin». Et les robots peuvent transporter «en une fois plus de 450 kilos de marchandises». Autre avantage mis en avant par La Poste: pas besoin de pilote. Les robots changent sans problème d’étages en communiquant directement avec les ascenseurs et sont capables d’ouvrir les portes.