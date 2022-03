Zurich : Des Romands distingués au m4music

Plusieurs artistes de notre coin de pays étaient en lice pour remporter un des prix de soutien aux jeunes artistes. Glaascats et Goffbaby ont été récompensés.

La rappeuse bernoise Soukey a remporté le prix principal de Demo Of The Year. Elle a aussi été récompensée dans la catégorie Lyrics & Beats.

Toujours au rayon des Romands, le duo de réalisateurs neuchâtelois Laetitia Gauchat et Bastien Bron, déjà sacrés en 2021, ont été distingués pour leur travail sur le clip «Driver» de la chanteuse saint-galloise Joya Marleen. Le prix principal, Demo Of The Year doté de 5000 francs, a, lui, été remis à la rappeuse bernoise Soukey. «Cette jeune artiste nous a convaincus par l’impressionnante créativité de son approche stylistique, ainsi que par son énergie et son charisme. Elle a un grand potentiel», a justifié le jury du m4music. Soukey a également raflé la mise dans la catégorie Lyrics & Beats.