Santé : Des Romands misent sur le secret pour guérir de la grippe

Le secret fait partie du patrimoine

Alors qu’il n’existe pas d’explication scientifique de cette forme de guérison à distance, en Suisse romande, toutes les couches de la société et toutes les classes d’âge y ont recours. Et même les hôpitaux tiennent à disposition des patients des listes de faiseurs de secret. Le journal cite ainsi l’hôpital de Fribourg, les cliniques Hirslanden de Vaud et Genève, ainsi que le service d’oncologie de l’hôpital intercantonal de Payerne et le CHUV.

L’hôpital de Sion a sa médecin faiseuse de secret

Scepticisme alémanique

Outre-Sarine, on se montre plus sceptique face à ses pratiques, note le journal dominical. Ainsi, Philippe Luchsinger, président de l’Association suisse des médecins de famille et de l’enfance, déclare qu’il «existe de nombreuses possibilités différentes d’aborder les problèmes de santé. Comme on manque d’études sur ces méthodes alternatives, nous ne pouvons pas non plus juger si elles font plus de mal ou plus de bien».