Suisse: Des Roms ukrainiens accusés d’être des profiteurs du statut S

On peut obtenir le statut S plusieurs fois

Il est possible de demander et d’obtenir le statut de protection S à plusieurs reprises. Si, par exemple, une personne a renoncé à ce statut et est retournée définitivement en Ukraine mais que le conflit reprend sur son lieu de résidence ou si la situation de danger s’aggrave pour d’autres raisons, la personne obtient à nouveau la protection temporaire en Suisse. Pour cela, un retour en Suisse et une nouvelle demande sont nécessaires. Il faut également que le requérant remplisse toujours toutes les conditions d’octroi de la protection. En cas de révocation du statut de protection S, une personne est en principe libre de déposer une nouvelle demande de protection temporaire. L’octroi d’une nouvelle protection suppose toutefois que les conditions requises soient toujours remplies et qu’aucun abus n’ait été décelé. Pour rappel, les titulaires de statut S ont l’autorisation de se déplacer au sein de l’Espace Schengen et donc de quitter la Suisse et d’y revenir.