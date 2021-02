Moyen-Orient : Des roquettes visent une base aérienne en Irak

L’aéroport d’Erbil, où sont basés des soldats de la coalition menée par les États-Unis, a été la cible de roquettes ce lundi, tuant un employé civil.

Une salve de roquettes a frappé lundi soir une base aérienne dans le Kurdistan irakien, tuant un employé civil et en blessant cinq autres ainsi qu’un soldat américain, a annoncé la coalition menée par les États-Unis.

Au moins trois roquettes ont été tirées vers Erbil, la capitale de cette région autonome du nord de l’Irak, et l’une a atteint une base aérienne sur laquelle des troupes américaines sont stationnées, selon cette source. C’est la première fois depuis près de deux mois que de tels tirs prennent pour cible des installations militaires ou diplomatiques occidentales en Irak.

Les États-Unis ont appelé à une enquête sur l’attaque et à la poursuite de ses auteurs. «Nous sommes indignés par l’attaque aux roquettes d’aujourd’hui», a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. «J’ai contacté le Premier ministre du gouvernement régional kurde Masrour Barzani pour parler de l’incident et je l’ai assuré de tout notre soutien pour enquêter et demander des comptes aux responsables», a-t-il dit