Irak : Des roquettes tirées contre une base abritant la coalition internationale

Cinq roquettes sont tombées lundi sur la base d’Aïn al-Assad, dans l’ouest de l’Irak, qui accueille des troupes de la coalition internationale.

Peu revendiquées

De manière générale, ces derniers mois, des tirs de roquettes ou des attaques aux drones piégés ont visé les troupes et intérêts américains en Irak. Elles ne sont généralement pas revendiquées, les États-Unis les imputant systématiquement à des factions pro-Iran. Le 9 décembre 2021, l’Irak a annoncé la «fin de la mission de combat» de la coalition internationale, qui conserve à ce jour ses effectifs sur le sol irakien pour poursuivre un rôle de formation et de conseil.

Ces troupes étrangères jouaient déjà les rôles de conseillers et de formateurs depuis plus d’un an, après avoir aidé les forces irakiennes à vaincre le groupe État islamique. Quelque 2500 militaires américains et un millier de soldats d’autres pays membres de la coalition sont aujourd’hui stationnés sur trois bases tenues par les forces irakiennes, dont celle d’Aïn al-Assad.