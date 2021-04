Irak - Des roquettes visent les Américains à l’aéroport de Bagdad

C’est la deuxième attaque à la roquette visant des Américains en moins d’une semaine: dimanche, cinq roquettes avaient visé une autre base aérienne au nord de Bagdad, blessant trois soldats irakiens et deux sous-traitantes étrangères. L’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat mais Washington accuse régulièrement les groupes armés irakiens proches de l’Iran, ennemi des États-Unis, de viser ses troupes et ses diplomates en Irak.

Tensions sur le nucléaire iranien

Et ce, en pleine période de tensions entre Washington et Téhéran autour de la question du nucléaire iranien. Au cours des attaques depuis un an, deux sous-traitants étrangers, un sous-traitant irakien et huit civils irakiens ont été tués.