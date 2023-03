France : Des routiers prêts à se mettre en grève dès ce dimanche soir

Multiples actions prévues dès lundi

En revanche, l’Union fédérale route FGTE-CFDT, syndicat majoritaire, n'a appelé à la mobilisation que pour le 7 mars, en même temps que les autres secteurs. Selon «Le Parisien», sont prévues de «multiples actions sur l’ensemble du territoire dès lundi matin», avec notamment des blocages de plateformes logistiques et de zones industrielles dans les Hauts-de-France et en région parisienne et des opérations escargot aux abords des grandes métropoles.