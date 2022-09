Des rumeurs ridicules sur le décès de Charlbi Dean

Charlbi Dean : Des «rumeurs ridicules» sur le décès de l'actrice

Le frère de l'actrice et mannequin décédée lundi à 32 ans, a dénoncé des spéculations infondées sur les causes de la mort de sa sœur, après que des internautes ont évoqué la vaccination contre le Covid-19.

Le décès de l'actrice et mannequin Charlbi Dean à l'âge de 32 ans a suscité une vague d'émotion dans le milieu du cinéma et de la mode, mais également des commentaires sur les réseaux sociaux. Dans le magazine Rolling Stone, son frère a notamment pris la parole pour dénoncer «des rumeurs ridicules» sur les causes du décès de la jeune femme.