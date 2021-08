Écotourisme : Des safaris à la rescousse du tourisme suisse, l’idée fait son chemin

Au lieu d’abattre les loups, des safaris devraient être «commercialisés» pour attirer les touristes. Pour l’ancien directeur de Suisse Tourisme, la Suisse aurait tout à gagner en misant sur l’écotourisme.

Pourtant, les activités durables en pleine nature sont plus demandées que jamais - et elles aident même à protéger les animaux et les paysages. Jürg Schmid cite le Rwanda et le Botswana comme modèles, où des offres de safari coûteuses ont contribué à sauver de l’extinction certaines espèces d’animaux sauvages.