Suisse : Des salariés trichent sans complexe sur leurs notes de frais

Environ un tiers des employés ont facturé à leur employeur un repas privé. La tricherie sur les dépenses professionnelles est toutefois interdite et peut même entraîner un licenciement.

La triche sur les notes de frais est répandue parmi les employés en Suisse: 38% des personnes interrogées ont déjà arrondi à la hausse les kilomètres d'un voyage professionnel et un tiers ont présenté des factures de restaurant privées, selon un sondage de SAP-Concur et de l'institut d'études de marché Opinium Research. Ils sont également 32% à avoir ajouté à leurs notes de frais des boissons alcoolisées du minibar d'un hôtel alors qu'elles ne sont pas couvertes par le règlement de leur entreprise, 31% ont arrondi à la hausse des factures de téléphone professionnel et 29% ont acquis du matériel pour leur bureau privé via leur employeur.