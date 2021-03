Toujours le même beige. Un ocre des années 1970. Un contraste noir et blanc insipide. Voilà ce qu’on retrouve dans la plupart des salles de bains en Suisse. Et, franchement, ça n’invite pas à la bonne humeur. Clamons-le haut et fort: un autre monde est possible! Il suffit de surfer sur Instagram pour découvrir mille et un comptes consacrés à la décoration. Certains nous montrent comment «pimper» une salle de bains à grand renfort de couleurs.