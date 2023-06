Asile: Des salles de gym pour accueillir les futurs réfugiés

D’ici septembre, la Confédération s’attend à accueillir 27’000 nouveaux réfugiés. Et les autorités s’attendent déjà à rencontrer des problèmes pour tous les loger. Or le Conseil des États a refusé des crédits pour la construction de villages de containers pour les requérants d’asile sur des sites de l’armée. La Confédération, les cantons et les communes cherchent désormais désespérément des alternatives. Outre les installations de protection civile, des salles de sport sont envisagées comme option.