Syrie

Washington s’attaque à «l'une des plus célèbres profiteuses de la guerre»

Les Etats-Unis ont lancé mercredi une «campagne de pression» contre le président Bachar al-Assad et ses soutiens, dans l'espoir de les priver de ressources.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le président Donald Trump ont sanctionné des dizaines d'individus et d'entités dont le président Bachar al-Assad sur la situation en Syrie (archives).

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi des dizaines de sanctions pour faire cesser «la guerre inutile et brutale» en Syrie dans le cadre de la nouvelle «loi César», dans l'espoir de priver de ressources le président Bachar al-Assad et ses soutiens.

«A partir d'aujourd'hui, les sanctions prévues par la loi César entrent pleinement en vigueur. Quiconque fera affaire avec le régime Assad, et où qu'il se trouve dans le monde, s'expose à des restrictions de voyage et à des sanctions financières», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dans un communiqué.

Il a évoqué «une campagne de pression économique et politique pour priver le régime Assad des revenus et du soutien dont il bénéficie».

«Nous prévoyons beaucoup plus de sanctions et ne nous arrêterons pas tant qu'Assad et son régime n'auront pas mis fin à leur guerre inutile et brutale contre le peuple syrien et que le gouvernement syrien n'aura pas accepté une solution politique» sous l'égide de l'ONU, a-t-il prévenu.