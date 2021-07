Bruxelles : Des sans-papiers en grève de la faim dans un état critique

Quelque 450 personnes ayant travaillé clandestinement dans la capitale belge, ces dernières années, réclament une régularisation collective que leur refuse l’Etat.

Des associations et responsables politiques belges s’inquiètent de plus en plus de la situation des quelque 450 sans-papiers en grève de la faim à Bruxelles, et appellent le gouvernement à une solution rapide pour éviter «un drame».