Ouragans (USA) : Des sapins de Noël au secours des dunes

Sur la plage de Surfside au Texas, une association recycle des sapins de Noël pour être utilisés comme fertilisant par la végétation, qui poussera dessus.

Sur la plage de Surfside, au sud-est du Texas, Toni Capretta semble encore abasourdie. Rien ne laisse deviner que s’élevaient ici, en juin, des collines de sable presque aussi hautes que cette Texane élancée. Chaque hiver, son association «Save our Beach» appelle des centaines de bénévoles à ériger une barrière de dunes à l’aide de sapins de Noël. Il a suffi de cinq mois pour que l’océan engloutisse plusieurs années d’efforts.

En toutes saisons, les habitants de Lake Jackson et de Houston pêchent ou se baignent le long des 37 kilomètres de plages du comté de Brazoria, dont fait partie Surfside Beach. Les dunes du littoral constituent un refuge pour des centaines d’espèces d’oiseaux, des tortues qui viennent y pondre et parfois même des alligators.

Ce samedi, à l’occasion de la «Journée des dunes», Toni Capretta dispense ses consignes aux bénévoles venus commencer leur reconquête de la terre sur la mer. Courbés, ils fixent au sol 3000 sapins de Noël ainsi recyclés, à l’aide de pieux en bois non-traité et de ficelles en fibre naturelle.

Saison cyclonique active

Après quelques mois, à force de retenir les grains de sable portés par les vents, les épines et les branches des conifères finissent par être complètement recouvertes. «C’est une combinaison parfaite», résume Bryan Frazier, directeur du département des parcs du comté de Brazoria qui supervise cette opération depuis 1978. «Ces arbres de Noël vont se décomposer et être utilisés comme fertilisant par la végétation qui poussera dessus.»

La technique fonctionne si bien que le comté reçoit régulièrement des demandes de conseils. Ce fut le cas en 2012, après le passage de l’ouragan Sandy sur les côtes du New Jersey et de l’État de New York, à plusieurs milliers de kilomètres d’ici.