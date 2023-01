Genève: Des sapins de Noël encombrent toujours les trottoirs

«Noël est passé depuis plus de trois semaines et pourtant, il y a encore des sapins sur les trottoirs qui attendent d’être débarrassés», s’étonne une résidente des Pâquis. Dans d’autres quartiers aussi, des conifères desséchés encombrent la voie publique. Deux raisons à cela: la collecte de la voirie n’est pas encore terminée et certains habitants sont indisciplinés.