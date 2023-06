La police bernoise mise sur la recherche automatisée de véhicules

Succès du projet

En un an et demi, «les expériences ont démontré qu’il était possible de trouver rapidement les véhicules recherchés et de réagir promptement en conséquence», explique la police cantonale. Ces installations ont ainsi permis chaque mois «150 correspondances, en particulier avec le système de recherche de la Confédération (Ripol), permettant d’obtenir plusieurs succès d’investigation dans différents domaines d’infractions, entre autres des vols de véhicules», poursuit la police.