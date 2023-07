Des chercheurs suisses améliorent le dépistage du cancer du sein

Conjointement avec l’Hôpital cantonal de Baden et l’Hôpital universitaire de Zurich, une équipe de scientifiques de l’Institut Paul Scherrer (PSI) et de l’ETH Zurich a réussi «à perfectionner la mammographie pour le dépistage précoce des tumeurs afin qu’elle fournisse des résultats beaucoup plus fiables, tout en étant plus agréable pour la patiente», révèle ce jeudi le PSI.