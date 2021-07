Angleterre : Des scientifiques appellent Boris Johnson à revenir sur la levée des restrictions

Le choix du chef du gouvernement anglais, Boris Johnson, de lever les restrictions liées au Covid dès ce lundi fait débat. Des scientifiques le pressent de revenir en arrière.

Pourtant, le variant Delta progresse

Le premier ministre – anglais et britannique – Boris Johnson a confirmé, lundi, qu’il comptait lever, dès le 19 juillet, presque toutes les dernières restrictions sanitaires encore en vigueur en raison de la pandémie, y compris l’obligation de porter un masque et la distanciation sociale.

Désireux de «restaurer les libertés», le dirigeant conservateur a estimé qu’il s’agissait du «bon moment» pour le faire, malgré la forte progression du variant Delta, hautement contagieux et dominant au Royaume-Uni, l’un des pays européens les plus touchés, avec plus de 128’000 morts. Il s’appuie sur le succès de la campagne de vaccination, avec plus de deux tiers des adultes complètement vaccinés.

Dix millions de cas avant la fin de l’année?

«Les ministres ont été informés que ce plan entraînerait probablement entre un et deux millions de cas au cours des prochaines semaines, potentiellement de sept à dix millions avant la fin de l’année, et un pic de plus de 100’000 cas par jour au cours de l’été», déplorent ces scientifiques, parmi lesquels les experts en santé publique Walter Ricciardi et Michael Baker, qui conseillent respectivement les ministères de la Santé italien et néo-zélandais.