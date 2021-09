Islande : Des scientifiques collectent le souffle des baleines pour analyser leur stress

Une étude inédite se déroule en Islande. Alors que de plus en plus de touristes viennent admirer les baleines, des scientifiques évaluent leur niveau de stress face au passage des navires d’observation.

Le but de cette opération inédite est d’évaluer le niveau de stress via les hormones des cétacés, à l’heure où de plus en plus de touristes se pressent pour les admirer, malgré une année quasi blanche en 2020 pour cause de pandémie.