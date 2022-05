Espace : Des scientifiques ont fait pousser des plantes dans du sol lunaire

Des petites graines de plantes ont bel et bien germé dans quelques grammes de sol lunaire collecté lors des missions Apollo 11, 12 et 17.

Ce succès alimente l’espoir qu’il soit un jour possible de cultiver des plantes directement sur la Lune. Ce qui épargnerait aux futurs explorateurs de nombreux et coûteux chargements à bord de leurs fusées, pour des missions plus longues, plus loin.