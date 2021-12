Genève : Des scientifiques percent le mystère du pied-bot

Une recherche de l’UNIGE a mis en évidence comment l’absence d’un interrupteur génétique peut mener à des malformations lors du développement embryonnaire.

Des interrupteurs pour activer les gènes

Les interrupteurs génétiques, soit de courtes séquences ADN, possèdent la fonction d’activer ou non les gènes. «Lorsque l’interrupteur est sur ON, cela initie la transcription d’un gène en ARN, qui à son tour sera traduit en une protéine qui pourra alors exécuter une fonction précise», détaille Guillaume Andrey, professeur au Département de médecine génétique et développement de la Faculté de médecine, qui a dirigé ces travaux. «Sans cela, les gènes seraient continuellement soit activés soit désactivés, et donc incapables d’agir de manière sélective, au bon endroit et au bon moment.»