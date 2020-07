Djihadistes présumés

Des séances de tir ont été organisées à Bardonnex

Deux Genevois vont comparaître devant le Tribunal pénal fédéral pour leurs liens supposés avec l’EI. On en sait plus sur leur parcours.

Une enquête de quatre ans et un acte d’accusation de 17 pages. Le Ministère public de la Confédération a renvoyé deux hommes, un Helvético-Tunisien de 33 ans et un Suisse de 24 ans, devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone (TI), comme on l’a appris le 6 juillet. Il leur est reproché d’avoir tenté de rejoindre le groupe État islamique (EI) en 2015. «Le Matin Dimanche» a pu consulter le document de justice. Selon ce dernier, ces deux Genevois avaient intégré un réseau, dont plusieurs membres fréquentaient la mosquée du Petit-Saconnex (GE), comme d’autres djihadistes suisses présumés déjà connus des médias, tel que Daniel D.