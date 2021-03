Etude scientifique : La science démontre que les seiches savent se retenir de manger

Ces céphalopodes rejoignent les chimpanzés, les corbeaux et les perroquets pour leur capacité à surmonter l’épreuve dite «du marshmallow».

Des seiches sont capables d’attendre de 50 secondes jusqu’à plus de deux minutes pour obtenir un meilleur repas, plutôt que de succomber à la tentation d’avaler une nourriture disponible immédiatement, selon une étude publiée mercredi.

Jusqu’à présent, seuls les chimpanzés, les corbeaux et les perroquets étaient réputés réussir «l’épreuve du marshmallow», inventée au départ pour de jeunes enfants. Elle teste leur capacité à se retenir de prendre une récompense – un petit mollusque pour la seiche - en leur faisant comprendre qu’ils en obtiendront une meilleure plus tard.

Maîtrise de soi

En faisant passer cette épreuve à six seiches adultes, les scientifiques ont cherché à mesurer la maîtrise de soi et la capacité d’apprentissage de ces spécimens.

Ils ont d’abord entraîné les six mollusques adultes à faire un choix, après avoir déterminé quels mets ils préféraient, selon l’étude parue dans la revue scientifique britannique Proceedings of the Royal Society B.