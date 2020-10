Des sensations de Moto2 sur la Street Triple RS

La Triumph Street Triple RS version 2020 est assurément une machine à procurer du fun en permanence. Avec son tricylindres de 765 centimètres cubes, remanié par l’équipe d’experts qui a développé le moteur utilisé en Moto2, la Street Triple RS propose maintenant 123 chevaux et un couple de 79 Nm de 9% supérieur à l’ancien modèle dans les mi-régimes. La Street Triple RS dispose encore de cinq modes de conduite (Rain, Road, Sport, Track, et un personnalisable) et d’un équipement haut de gamme.