Test : Des sensations fortes, mais pas la bombe atomique attendue

Dans une Union soviétique dystopique, en 1955, le régime s’apprête à déverser sur le monde une armada de robots domestiques en tout genre afin d’améliorer la condition humaine. Comme on peut s’y attendre, l’expérience tourne au vinaigre et les machines se rebiffent en commettant des massacres. C’est dans cette ambiance extrêmement tendue que le Major P-3, soldat russe aussi bourrin que taquin, va tenter d’éteindre la rébellion grâce à un arsenal diversifié et surtout à un gant spécial qui lui donne divers pouvoirs élémentaires.