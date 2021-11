France : Des serpents en vadrouille après un cambriolage

Des serpents se sont retrouvés en liberté après que les cambrioleurs eurent ouvert le terrarium dans lequel ils se trouvaient.

Et pour cause, des individus s'étaient introduits pour le cambrioler. Les malfrats n'ont pas fait les choses à moitié en ouvrant tous les tiroirs et placards... et le terrarium. C'est à ce moment que leur entreprise malveillante a tourné court. Les voleurs ont probablement été effrayés par les serpents, ce qui les a incités à prendre la poudre d'escampette.