Genève : Des serviettes hygiéniques en libre accès en Ville

La municipalité va installer plus de quarante distributeurs de protections périodiques gratuites.

En septembre, la Ville de Genève mettra en place entre quarante et cinquante distributeurs de serviettes hygiéniques, dans une vingtaine de lieux. Ces protections périodiques seront gratuites. L’initiative a pour but de lutter contre la précarité menstruelle et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, a rapporté «Le Courrier». Les installations, notamment destinées aux jeunes, aux personnes dans la précarité, aux SDF, aux migrants ou aux LGBTIQ+, seront installées dans des espaces de quartier, des locaux associatifs, des bibliothèques, un centre sportif et des musées. Le conseiller administratif Vert Alfonso Gomez a expliqué au quotidien genevois qu’il plaidait pour un accès universel aux serviettes hygiéniques, à l’instar du papier-toilette.