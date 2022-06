Paléo Festival: Des shows chauds à accueillir

Si Kiss est à l’affiche du Paléo le mardi, ce n’est pas un hasard. «Nous avons proposé qu’il joue ce jour-là pour bénéficier de la veille (ndlr: où l’open air est encore fermé) pour commencer le montage. Au milieu du festival, nous n’aurions pas pu recevoir un spectacle aussi gigantesque, en tout cas pas sans renforcer notre staff», explique Dany Hassenstein. Stromae fait aussi partie des artistes qui voyagent avec un show costaud. Le Belge est attendu le dernier jour de la manifestation. «Là, ce sera un peu plus chaud. Notre équipe traînera la fatigue de la semaine, mais comme le samedi sera plus calme, ils auront pu reprendre quelques forces pour le grand final», indique-t-il.

Ces dernières années, le Paléo a proposé plusieurs productions titanesques, comme celles de Depeche Mode, Lenny Kravitz ou les Red Hot Chili Peppers. «On s’adapte avec le temps. Notre Grande Scène et notre technique grandissent en parallèle des exigences artistiques», assure le Bernois de 46 ans. Pour lui, cette évolution est normale: «Le live, c’est comme le cinéma. Celui d’aujourd’hui, avec ses effets spéciaux, n’a plus rien à voir avec celui d’antan.» On rappellera que le festival, du 19 au 24 juillet 2022, affiche complet, mais que des sésames sont régulièrement remis en vente via la bourse aux billets, sur le site du Paléo.