«Rien de tel n’a été jamais été vu» : Des «signaux inhabituels» venus du centre de la Voie Lactée intriguent

Des ondes radios ont été détectées dernièrement au centre de notre galaxie. Elles pourraient amener à la découverte d’une nouvelle classe d’objets stellaires.

«ASKAP J173608.2-321635». Tels sont les coordonnées et le nom d’un signal «inhabituel» émis depuis le centre de la Voie Lactée et découvert dernièrement par des astronomes de l’Université de Sydney.

Six signaux détectés en 2020

Si les scientifiques ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’une étoile morte en rotation, la propriété la plus étrange de ce nouveau signal est qu’il a une très forte polarisation. «Sa lumière oscille dans une seule direction, mais cette direction tourne avec le temps», a déclaré Ziteng Wang, auteur de la nouvelle étude. De plus, «la luminosité de l’objet varie considérablement. Et le signal s’allume et s’éteint apparemment de manière aléatoire.» Selon lui, «rien de tel n’a été jamais été vu».