Liban : Des silos devront être détruits dans le port de Beyrouth

La firme suisse Amann Engineering recommande de détruire des silos à grain qui risquent de s’effondrer dans le port de Beyrouth, après l’explosion.

Le bloc de silos, une imposante structure de 48 mètres de haut, avait une capacité de plus de 100’000 tonnes.

Des silos à grain endommagés par la gigantesque explosion qui a dévasté l’année dernière le port de Beyrouth devront être détruits car ils risquent de s’effondrer, selon un rapport publié lundi. Ce rapport a été établi par la firme suisse Amann Engineering, qui a fourni son assistance aux autorités libanaises après la catastrophe du 4 août 2020 qui a ravagé le port et une partie de la capitale libanaise, faisant plus de 200 morts.

Les experts d’Amann Engineering ont scanné au laser le vaste bloc éventré de silos qui s’élève tout près du lieu de l’explosion. Ils déclarent qu’il s’agit d’«une structure instable et mouvante» dans leur rapport. «Notre recommandation est de procéder à la déconstruction de ce bloc», indique le rapport. «Il devient de plus en plus évident que les piliers de béton ont été lourdement endommagés», soulignent les experts, pour lesquels «de nouveaux silos devront être construits à un autre endroit».