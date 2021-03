Suisse : Des sit-in pour le climat ont eu lieu dans tout le pays

Des manifestations se sont déroulées vendredi dans vingt régions suisses pour rappeler la nécessité d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

Des manifestations ont eu lieu vendredi dans vingt régions suisses, dont Berne, Genève, et Neuchâtel, à l’occasion de la grève internationale du climat. Ces sit-in visaient à rappeler la nécessité d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 et à réclamer la mise en place du plan d’action pour le climat.

Dispersés par la police

«Depuis plus de deux ans, le mouvement international « Fridays for Future» descend dans la rue et les émissions continuent d ’ augmenter malgré la pandémie. Nous nous sentons obligés de faire grève jusqu ’ à ce que notre avenir soit assuré » , a déclaré Philipp, un activiste bernois cité par Grève du Climat.