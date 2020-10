Le porte-parole du Département de la santé se dit «tout à fait favorable à la collaboration entre le secteur public et le privé».

«Depuis l’ouverture de nos cinq sites de dépistage, nous pouvons tester jusqu’à 500 personnes par jour. Lorsque le sixième sera opérationnel, début novembre, nous serons capables d’effectuer jusqu’à 700 tests», indique Silviana Birsan, codirectrice du laboratoire MGD. Pourtant, ces centres, ouverts depuis bientôt deux semaines, atteignent à peine la moitié de leur capacité, alors que les six sites cantonaux sont, eux, submergés par les demandes de rendez-vous. A tel point, que mercredi dernier, leur agendas en ligne affichaient complets jusqu’à lundi, a révélé la «Tribune de Genève» .

«Pas de garantie possible»

Or, les autorités sanitaires n’ont pas informé le grand public de l’existe des nouveaux centres de dépistage, ni redirigé les patients vers les sites du laboratoire MGD. Plusieurs entités similaires qui proposent depuis peu le dépistage du Covid 19 connaissent le même sort. «On ne renvoie pas directement vers ces structures privées, car il n’y a pas de prise en charge médicale ou, si c’est le cas, nous ne pouvons garantir ni ce qu’elle comprend, ni le tarif» explique Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. Et d’ajouter: «Ce que nous recommandons en cas de symptômes, c’est soit d’aller dans l’un de nos sites cantonaux, où nous avons établi un protocole stricte, soit de consulter son médecin traitant, qui lui redirigera le patient là où il le juge nécessaire, par exemple vers un laboratoire.»

Surprise et incompréhension

Des propos qui suscitent la surprise et l’incompréhension du côté de la codirectrice de laboratoire . «Nos tests sont les mêmes qu’aux HUG et nos tarifs sont réglementés par l’État.» En revanche, les tests y sont remboursés par l’assurance maladie uniquement sur ordonnance médicale, alors qu’il suffit de présenter des symptômes pour avoir la gratuité lors d’une consultation dans l’un des sites cantonaux. Silviana Birsan rappelle néanmoins que la création de ces centres répond à une requête du service du médecin cantonal qui les a sollicités fin septembre.

Les cinq centres de dépistage du laboratoire MGD ont ouvert il y a plus de dix jours dans les quartiers de Cornavin, Acacias, Carouge, l’Hôpital, ainsi qu’à Versoix. Un nouveau site va voir le jour à Champel, le 2 novembre. Ces antennes sont ouvertes à tous, avec ou sans ordonnance. Elles proposent les tests PCR et la sérologie et fournissent un rapport de résultats officiel pour les patients devant voyager. Leur existence n’est pas relayé par les autorités sanitaires