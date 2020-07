«Des situations inacceptables»

Permettre la vie festive tout en faisant respecter les mesures

Selon le Médecin cantonal vaudois, Karim Boubaker,, «les autorités suisses et vaudoises prennent ce type de situation très au sérieux et discutent actuellement des mesures qui doivent être prises afin permettre à la vie festive d’exister tout en respectant les mesures préconisées par la Confédération.» Et d'un point de vue absence de traçabilité? «Nous devons absolument corriger cela avec la collaboration des associations faîtières de la profession, quitte à renforcer les directives», estime-t-il.