«La pandémie n’est pas une raison pour se permettre de faire tout et n’importe quoi»: tel est l’avis qu’un Valaisan déçu a publié sur Facebook après son passage aux caisses des remontées mécaniques de la station de Thyon, samedi. La raison de sa prise de position largement relayée: le personnel venait de lui apprendre que le tarif «super-indigène» qu’il avait l’habitude d’obtenir avait été suspendu jusqu’au 11 janvier, date de la fin des vacances, «à cause du Covid».

Éviter les foules

Autre restriction: ce même week-end, un Vaudois s’est rendu de bon matin à Nendaz. Là, c’est le forfait «matinée» qui avait disparu de l’offre. Seule option: payer pour la journée entière. «À cause du Covid», lui a-t-on aussi fourni comme explication. Pour lui non plus, le lien entre la pandémie et la vente d’un ticket demi-journée ne sautait pas aux yeux.