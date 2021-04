Environnement : Des slips enterrés pour étudier la santé du sol

Des chercheurs ont lancé mercredi un projet insolite: enterrer des sous-vêtements pour analyser la qualité des sols nationaux. Les propriétaires de jardin sont sollicités

A gauche un slip neuf et à droite un slip en train de se décomposer après deux mois sous terre. Les chercheurs pourront les utiliser pour analyser la qualité du sol.



Mercredi, des chercheurs de l’Agroscope (centre de compétence de la Confédération pour la recherche agronomique) et de l’Université de Zurich ont enterré des slips en coton. Les spécialistes regarderont ensuite l’état de décomposition de ces slips au bout de deux mois. Si le processus est avancé alors l e sol serait sain grâce à l’activité de ses organismes vivants . Cette expérience est menée pour vérifier cette hypothèse. Bien que ce procédé ne soit pas nouv eau , ce projet intitulé «La pr e uve par le slip» e st le plus grand à ce jour en Suisse. « Cette méthode est bien établie dans la recherche sur les sols. On sait combien de temps il faut à différents types de thé pour se décomposer. Nous pourrons ensuite comparer ce résultat avec le coton des slips », explique Franz Bender, responsable du projet, cité dans un communiqué.