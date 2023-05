Des smartphones ne gèrent pas les réseaux internet modernes

«Les appareils mobiles de Xiaomi ont des paramètres que notre réseau moderne ne supporte plus. Par conséquent, ces téléphones ont des temps de chargement longs pour les pages web et ne permettent pas de naviguer sur internet de manière mobile», confirme Alicia Richon de Swisscom, après qu’un lecteur nous a informés de la panne subie depuis quelques jours. «Xiaomi travaille à adapter les paramètres de ses appareils en conséquence», assure toutefois la porte-parole du géant bleu.

L'utilisation d'un proxy (ndlr: une passerelle intermédiaire pour accéder à internet) est une pratique obsolète sur les appareils actuels. Avec la nouvelle génération de Packet Core (Gate-ways), le proxy n’est plus supporté qu'avec un rythme réduit. Tant que les appareils ont un proxy configuré, ils ne peuvent pas surfer à la vitesse maximale, même si l'appareil et le réseau fonctionnent parfaitement.

«Quand j’ai téléphoné à la hotline de Swisscom, mon interlocuteur m’a simplement répondu que c’était un problème de proxy et que tous les Xiaomi de Suisse étaient touchés. Il a conclu en me disant que j’étais chanceux parce que j’arrivais encore à utiliser WhatsApp. Par contre, il n’avait aucune solution à me proposer pour régler le problème», s’est poliment offusqué le client. Pourtant, il existe bel et bien une solution selon Alicia Richon: «il est possible de régler l'appareil pour qu'il puisse être utilisé sur notre réseau». Pour retrouver la pleine puissance du réseau, il faut simplement supprimer les paramètres proxy du smartphone (voir procédure dans l’encadré).